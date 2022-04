Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Geldbörsen gestohlen

Coesfeld (ots)

Am Freitag (08.04.22) und Samstag (09.04.22) waren Taschendiebe in Dülmen erfolgreich.

Eine 61-jährige Dülmenerin bemerkte am Freitag vor dem Kassenbereich des K+K an der Weseler Straße in Buldern, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr. Kurz darauf hoben Unbekannte Geld mit der EC-Karte der Frau ab.

Unbekannte waren am Freitag auch im K+K an der Bergfeldstraße erfolgreich. Dort erbeuteten die Täter zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr die Geldbörse einer 87-jährigen Dülmenerin.

Am Samstag erbeuteten Diebe die Geldbörse einer 75-jährigen Dülmenerin. Zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr war sie im Aldi an der Münsterstraße einkaufen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab. - Bewahren Sie ihre PIN-Nummer nicht in der Geldbörse auf! Auch nicht verschlüsselt. - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werden! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken. - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab. - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen. - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

