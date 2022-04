POL-COE: Olfen/ Zigarettenautomaten aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In der Nacht zu Samstag (09.04.22) haben Unbekannte Gullydeckel an der Straße Zur Vogelruthe in Olfen ausgehoben. Gegen 2.15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche handeln. Die Beamten setzten die Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

