POL-COE: Olfen, Zur Vogelruthe/ Gullydeckel ausgehoben

Coesfeld (ots) - Mit zur Wache nach Dülmen musste in der Nacht zu Montag (11.04.22) eine 21-jährige Autofahrerin aus Haltern am See. Gegen 1.45 Uhr stoppten Polizisten die Frau an der Straße Borgplacken. Ein Drogenvortest zeigte den vorherigen Konsum von Cannabis an. Eine Ärztin entnahm der 21-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ...

