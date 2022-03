Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/A30: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Unfallverursacher war alkoholisiert und wurde leicht verletzt

Melle (ots)

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 52-Jähriger am Freitagabend die Autobahn 30 in Fahrtrichtung Rheine. Zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle-Ost fuhr er mit seinem Saab auf dem Überholfahrstreifen. Dabei kollidieret er mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Kleintransporter eines 33-Jährigen. Infolge dessen verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über seine Limousine und stieß im weiteren Verlauf gegen eine Mittel- sowie eine Außenschutzplanke. Der Osnabrücker wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm auch gleich eine Blutprobe entnommen, da die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von über 1 Promille beim ihm feststellten. Seinen Führerschein kassierten sie ebenfalls ein. Der in Polen lebende Transporterfahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 11.000 Euro.

