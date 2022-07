Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Gestürzter Pedelec-Fahrer im Krankenhaus verstorben

Wallenhorst (ots)

Im Ortsteil Hollage, genauer der Uhlandstraße, entdeckten Passanten am Freitagabend gegen 22:45 Uhr einen Mann, der offensichtlich mit seinem Pedelec gestürzt war. Passanten und Anwohner wählten den Notruf und kümmerten sich um den Verletzten. Das ersteintreffende Rettungsmittel, ein First Responder, stellte nur noch schwache Vitalzeichen bei dem 69-Jährigen fest und begann umgehend mit der Wiederbelebung des Mannes. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt gelang es, den Wallenhorster so weit zu stabilisieren, dass er in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht werden konnte. Die Polizei nahm den Unfall auf und musste wiederholt Schaulustige vom Ort des Geschehens verweisen. Da Alkoholgeruch bei dem 69-Jährigen festgestellt worden war, ließ die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnehmen. Am frühen Samstagmorgen verstarb der Wallenhorster im Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen ist davon auszugehen, dass der Mann alleinbeteiligt stürzte. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass gesundheitliche Probleme ursächlich für das Sturzgeschehen waren.

