POL-OS: Bad Laer: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Bad Laer (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Bad Laer mit seinem Fahrrad die Straße Meggerhoff in Richtung Winkelsettener Ring. An der bevorrechtigten Kreisstraße stoppte der Mann zunächst, fuhr dann aber plötzlich doch an und überquerte die Warendorfer Straße. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung eines von rechts herannahenden Audi A6. Die 22-jährige Autofahrerin bremste noch und versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 68-jährige Fahrradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber und Polizei eilten zur Unfallstelle. Der Verletzte wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen und schwebt weiter in Lebensgefahr. Die 22-jährige Frau aus Warendorf und zwei Mitfahrer im Audi kamen mit dem Schrecken davon. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Zentrale Verkehrsdienst aus Osnabrück unterstützte bei der Unfallaufnahme. Das THW unterstützte die Spurensuche und -sicherung der Polizei mit der Ausleuchtung der Unfallstelle. Die Kreisstraße blieb bis etwa 02:15 Uhr voll gesperrt. Da sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des 68-Jährigen ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

