POL-HAM: Mehrere Fahrzeuge in Bockum-Hövel beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Wochenende wurden im Stadtteil Bockum-Hövel gleich mehrere Fahrzeug von Unbekannten beschädigt. In der Straße Greitebrede wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Fords und ein Kia beschädigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag entstanden an den geparkten Autos Lackkratzer an Fahrertür, Beifahrertür und Heckstoßstange. Auch auf der Uphofstraße beschädigten unbekannte Vandalen einen geparkten Wagen. Ein Nissan wurde an der Fahrertür mit einem Kratzer beschädigt. Die Polizei Hamm bittet nun um Zeugenhinweise. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3500 Euro. Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

