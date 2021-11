Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 45-Jähriger flüchtete am Samstag, 30. Oktober, gegen 23.40 Uhr auf der Unionstraße vor der Polizei, nachdem er ein Fahrrad gestohlen hatte.

Beim Eintreffen der Polizisten am Einsatzort kam ihnen der Fahrraddieb aus Dortmund bereits entgegen - und zwar auf einem Fahrrad. Die Einsatzkräfte folgten dem Mann und forderten ihm an Willy-Brandt-Platz auf, anzuhalten. Der 45-Jährige ignorierte die Aufforderung und flüchtete weiter über die Neue Bahnhofstraße in die Heirnich-Reinköster-Straße.

In der Sackgasse legte er das Fahrrad auf den Boden und versuchte, sich zwischen zwei geparkten Autos vor den Polizisten zu verstecken - das gelang ihm jedoch nicht.

Schnell war klar: Das Fahrrad hatte der Dieb zuvor aus einem Fahrradständer an der Unionstraße gestohlen, es wurde sichergestellt.(hr)

