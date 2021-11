Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte schieben Mädchen im Einkaufswagen gegen Renault

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 30. Oktober, 13.15 Uhr, schoben zwei junge Männer eine junge Frau in einem Einkaufwagen auf dem Gehweg des Vorsterhauser Wegs gegen einen geparkten Renault - sie flüchteten vom Unfallort.

Die beiden Männer schoben den Einkaufswagen mit der weiblichen Insassin gegen die rechte Fahrzeugseite des Renault, als die Besitzerin gerade am Kofferraum stand. Das Trio ist unverrichtet weitergezogen und hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert. An dem Renault entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die drei Personen waren augenscheinlich betrunken und konnten beschrieben werden. Alle Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 20 Jahre alt.

Einer der Jungen hat eine dunkle Hautfarbe und war mit einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Jeans und weißen Sneakern bekleidet. Sein männlicher Komplize trug ebenfalls schwarze Oberbekleidung und zusätzlich eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine weiße Kappe.

Die junge Frau, die in dem Einkaufswagen saß,war mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Jogginghose und Badeschlappen bekleidet. Alle drei entfernten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Dreien nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell