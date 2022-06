Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - zwei getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots)

Gestern Abend konnten bei Verkehrskontrollen in Germersheim gleich zwei getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. Zunächst fiel den Beamten gegen 23 Uhr ein Mercedes auf. Der 19-jährige Fahrer hatte andere Felgen an seinem Fahrzeug angebracht. Da er diese jedoch nicht, wie vorgeschrieben, von einem Sachverständigen abnehmen ließ, war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Im Anschluss wurde in der August-Keiler-Straße ein BMW kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer hatte seinen PKW durch diverse technische Veränderungen getunt. Neben einer Spurverbreiterung und folierten Scheiben war das Fahrzeug so sehr tiefergelegt, dass die Reifen an der Karosserie schleiften. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

