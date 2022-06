Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65 - Planenschlitzer unterwegs

BAB65, AS Deidesheim (ots)

Einen am Ende der Autobahnabfahrt Deidesheim im Bereich des dortigen Wendeplatzes der Autobahnmeisterei abgestellten Pannen-LKW gingen Unbekannte vermutlich in der Nacht auf den 13. Juni an. Sie schlugen das Fenster der Beifahrertür ein und schlitzten schließlich die Plane des Kofferaufbaus auf. Da der Fahrer des Kleinlasters nicht vor Ort war, bedarf es hinsichtlich Stehlgutes weiterer Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

