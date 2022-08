Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Smartphone aus Rucksack entwendet

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag ist die 74jährige Geschädigte zu Fu? In der Mainzer Innenstadt unterwegs, wo sie unter anderem vom Brandzentrum zum Höfchen läuft, um anschließend mit dem Bus nach Hause (Mainz-Laubenheim) zu fahren. Erst zuhause stellt sie fest, dass ein Fach ihres Rucksacks offensteht. Hieraus wurde ein teures Smartphone entwendet. Im Beisein der Polizei ruft sie ihre Handynummer an. Tatsächlich nimmt eine männliche Person mit ausländischem Akzent ab und beendet sofort wieder das Gespräch.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertgegenstände, wie Geldbörse, Smartphone oder ähnliches eng am Körper zu tragen und nicht in Rucksäcken oder Taschen zu verstauen.

