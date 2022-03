POL-KA: (KA) Dettenheim, Liedolsheim - Wohnung in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) - Einen Einbruch in eine Bankfiliale in Bretten-Büchig stellte ein Anwohner am Freitagmittag fest. Ein Fenster war aufgebrochen worden und der Inhalt des Geldautomaten gestohlen. Ein Anwohner verständigte die Polizei gegen 12 Uhr am Freitagmittag, dass an einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Büchig ein Fenster offenstehe. Die Polizisten fanden ...

mehr