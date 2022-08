Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Betrunkene Radfahrerin verletzt

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellt die Besatzung eines Funkstreifenwagens am Samstag, 13.08.2022, gegen 19:10 Uhr in der Rheinallee auf dem Gehweg vor einem Naturkostladen eine Radfahrerin fest, welche noch mit dem Rad zwischen ihren Beinen auf dem Boden liegt. Sie blutete leicht am Kinn. Auf Befragen gibt sie an, zwei Flaschen Wein getrunken zu haben. Da sie einen freiwillig angebotenen Alkoholtest verweigerte, wurde sie zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion 2 verbracht. Auf dem Weg dorthin schrie sie ununterbrochen. Auf der Dienststelle beruhigte sie sich wieder und sie willigte in einen Alkoholtest ein, der ein Ergebnis von 2,16 Promille zeigte. Der 51jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

