POL-UL: (UL) Ulm - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag prallte in Ulm ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad auf einen Vorausfahrenden.

Kurz vor halb acht fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad die Blaubeurer Straße Richtung Blaustein. Trotz Überholverbots soll er dabei soll er bereits mehre Fahrzeuge überholt haben.

Ein 39-Jähriger fuhr zur selben Zeit mit seinem Ford, an dem er einen Anhänger hatte, im Riedweg. Er bog nach links in die Blaubeurer Straße, ebenfalls Richtung Blaustein. Der Ford fuhr damit vor dem Motorrad. Etwa 20 Meter nach der Einmündung fuhr der Motorradfahrer auf den Anhänger des Ford auf. Er stürzte und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Abschlepper räumten das Motorrad von der Unfallstelle.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf. Dabei stellte sie fest, dass der 39-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Außerdem wies der Anhänger wohl erhebliche Mängel auf. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ulm beauftragten die Beamten einen Sachverständigen. Dieser soll dabei helfen, den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Ein Geschwindigkeitsgutachten wird durch ihn erstellt. Den Sachschaden am Motorrad und Anhänger schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

In diesem Fall werden erst die Ermittlungen ergeben, wie es zu dem Unfall kam. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Tipps zum sicheren Fahren gibt die Polizei in Broschüren, auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

