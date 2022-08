Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - E-Bike-Fahrerin bei Sturz verletzt

Mainz (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt entdecken die Polizeibeamten eine verletzte Person auf dem Rad-und Gehweg der L 426 in Richtung Mainz-Lerchenberg Höhe Autobahnauffahrt zur A 60. Bei der verletzten Person handelt es sich um eine 54jährige E-Bike-Fahrerin aus Hessen, bei der mehrere Radfahrer stehen, die Erste Hilfe geleistet hatten. Es stellte sich heraus, dass die Radfahrerin mit ihrem E-Bike den baulich getrennten Radweg in Richtung Mainz-Bretzenheim. Aus noch ungeklärter Ursache bremste sie stark ab, wobei der vordere Reifen platzt, sie die Kontrolle über das Rad verliert und sich nach vorne überschlägt. Sie zieht sich hierbei mehrere Kopfverletzungen mit starken Blutungen zu und wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Frau trug keinen Fahrradhelm.

Auch wenn es keine Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, so rät die Polizei doch dringend dazu, einen Helm zu tragen. Insbesondere schwere Kopfverletzungen können so oftmals vermieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell