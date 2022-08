Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Streit um Parklücke eskalierte

Mainz (ots)

Der Streit um eine Parklücke eskalierte am frühen Freitagabend, 12.08.2022 im Stadtteil Mainz-Marienborn. Zunächst fuhr ein Fahrzeug, welches mit zwei Männern im Alter von 41 und 43 Jahren besetzt war an einer Parklücke vorbei. Dahinter befand sich ein Auto, in welchem zwei Frauen im Alter von 21 und 29 Jahren befanden. Beide beanspruchten sodann die Parklücke. Das Fahrzeug der Männer wollte rückwärts einparken, das Fahrzeug der Frauen vorwärts. Offensichtlich war es dann so, dass die Frauen den Männern den Weg in die Parklücke versperrten, die Männer mit ihrem Auto zurückstießen und gegen das Auto der Frauen stießen. Beide Parteien stiegen daraufhin aus, es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten und als eine der Frauen mit ihrem Handy ein Foto vom Fahrzeug der Männer machen wollte, schlug der Fahrzeugführer ihr das Handy aus der Hand, woraus das Display beschädigt wurde. Es kam auch zu gegenseitigen Beleidigungen. Als die Polizei eintraf, waren die beteiligten Personen immer noch lautstark am Diskutieren und wurden getrennt.

