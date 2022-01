Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Heyden und Gladbach

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten in Mönchengladbach sind Unbekannte am Donnerstag, 13. Januar, eingebrochen.

Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr kletterten Einbrecher über einen Balkon an der Fassade eines Hauses an der Keplerstraße in Heyden hoch. Drinnen durchwühlten sie Schränke und stahlen Handys und Bargeld.

An der Regentenstraße im Stadtteil Gladbach brachen Unbekannte zwischen 10.45 Uhr und 12.45 Uhr in eine Wohnung ein. Dort stahlen sie Geld und Schmuck.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell