Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - "WhatsApp"-Trick mit Erfolg

Mainz (ots)

Immer wieder berichten wir über die Trickdiebstähl im Zusammenhang mit den so genannten Call-Center-Betrügereien. Hierzu gehören die altbekannten "Enkeltricks", die Tricks mit den "Falschen Polizeibeamten" und den "Schockanrufen". Seit einiger Zeit reiht sich auch der "WhatsApp-Trick" in diese miese Masche der Tricks ein, in denen vor allem ältere Menschen um ihr Geld erleichtert werden. Am Freitag, 12.08.2022 wurde eine solche Straftat zur Anzeige gebracht, die sich drei Tage zuvor bereits ereignet hatte. Die 81jährige aus Mainz-Finthen erhält eine WhatsApp-Nachricht ihres angeblichen Sohnes von einer ihr unbekannten Rufnummer. Hierbei erklärt der Schreiber, dass sein Handy in die Toilette gefallen und er daher von einer neuen Nummer schreibe. Er können nun auch kein Online-Banking erledigen, weshalb er darum bitte, dass seine Mutter ein paar dringende Überweisungen zu tätigen. Die 81-jährige und ihr Ehemann glauben der Geschichte und führen an drei Tagen Überweisungen von über 3000 Euro durch.

Bei einer Geburtstagsfeier der 81jährigen am vergangenen Donnerstag, bei dem die Familie und somit auch der Sohn zusammenkamen, fällt der Betrug dann auf.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei solchen WhatsApp-Nachrichten. Auf keinen Fall sollen Geldforderungen erfüllt werden.

