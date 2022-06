POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wißmannsdorf

Daun (ots) - Am 01.06.2022 gegen 09:50 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter die am Einkaufswagen hängende Handtasche einer 53-jähigen Geschädigten. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt im LIDL-Markt in Daun. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

