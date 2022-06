POL-PDWIL: Diebstahl an Lastkraftwagen

Daun (ots) - Im Zeitraum 31.05.2022, 21:00 Uhr bis 01.06.2022, 05:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Daun abgestelltes Fahrzeug. An dem Personenkraftwagen, einem Ford wurden alle vier Reifen beschädigt, so dass diese luftleer waren. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten. Rückfragen ...

mehr