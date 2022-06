POL-PDWIL: Diebstahl von Handtasche

Daun (ots) - Im Zeitraum 31.05.2022, 19:00 Uhr bis 01.06.2022, 05:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Betriebsgelände eines Getränkehändlers in der Maria-Hilf-Straße in Daun und entwendete hier sowohl eine verbaute Batterie, als auch Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten. Rückfragen bitte an: ...

