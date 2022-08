Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Motorradkontrollen, sexuelle Belästigung und Diebstahl

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren BMW am Donnerstagmittag auf der B 19 zwischen Westhausen und der Abzweigung in Richtung Kapfenburg anhalten. Ein 44-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr gegen 12 Uhrmit seinem Mercedes auf den stehenden Pkw auf. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, wechselte der Unfallverursacher auf die Fahrspur in Richtung Autobahn und fuhr davon. Der 44-Jährige konnte jedoch rasch ermittelt werden; gegen ihn wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Aalen-Ebnat: Motorradfahrer übersehen

An der Einmündung Thurn-und-Taxis-Straße / Karl-Dangel-Straße übersah ein 85-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr einen Motorradfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Ladung nicht richtig gesichert

Von einem Pkw-Anhänger wurden am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der B 19 zwischen den Abfahrten Unter- und Oberkochen zwei Bleche geweht, welche gegen die Motorhaube eines entgegenkommenden Lkw geschleudert wurden. An dem Lkw entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bopfingen: Schwerpunktkontrollen Motorräder

12 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Aalen, unterstützt von ehrenamtlichen Helfern des THW Ellwangen und Aalen, waren am Donnerstag im Rahmen der Verkehrsüberwachung im Einsatz.

Schwerpunkt der Kontrollaktion, die zwischen 11 Uhr und 22.30 Uhr auf der B 29 am Ortsende von Bopfingen Richtung Nördlingen stattfand, war die Überprüfung von Zweirädern hinsichtlich technischer Veränderungen. Aber auch die führerscheinrechtlichen Einstufungen standen im Fokus der Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 75 Motorräder und 15 Lkw, bzw. Sprinter kontrolliert, wobei Verstöße wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis (2 x), das Zulassen von Fahren ohne Fahrerlaubnis (1 x) und einmal sogar das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt wurden. Von den kontrollierenden Beamtinnen und Beamten wurden drei Mängelberichte ausgestellt, eine Sicherheitsleistung einbehalten und zudem zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung geahndet.

Ellwangen: Junge Frau belästigt - Diebesgut gefunden

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, einer 19-Jährigen am Donnerstagabend an die Brust gefasst zu haben. Die Frau war gegen 20.20 Uhr in der Karlstraße unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen und unvermittelt angefasst wurde. Anschließend ging der 23-Jährige einfach weiter.

Die 19-Jährige erkannte den Mann dann gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ellwangen wieder, wo er von Beamten des Polizeireviers wegen eines Diebstahls angehalten und kontrolliert worden war. Zusammen mit einem 36-Jährigen hatte er offenbar im Zug von Karlsruhe in Richtung Nürnberg im Bereich Aalen den Koffer einer 30-Jährigen entwendet, in welchem sich Laptop und Smartphone befanden. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.

Unterschneidheim: Radfahrerin verletzt

Beim Überholen streifte ein 68-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Wöhrsberg und Kerkingen mit seinem Mercedes wegen zu geringem Sicherheitsabstand eine 41 Jahre alte Radfahrerin, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte. Der Unfallverursacher fuhr rund 500 Meter weiter, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in einem Graben neben der Straße zum Stehen kam. Die 41-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der 68-Jährige war offenbar zunächst nicht ansprechbar; er wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Gschwend: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Straße "Waldhaus" streiften sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr der Skoda eines 61-Jährigen und das Leichtkraftrad eines 16-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der in dieser Zeit im Parkhaus Höferlesbach abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam ein 80-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr mit seinem VW Touran auf der Otto-Tiefenbacher-Straße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen angrenzendes Buschwerk. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

