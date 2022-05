Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Verkehrskontrolle - drei Autofahrer haben zu viel getrunken

Am Montagabend, 02.05.2022, zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr, führte die Polizei in Höchenschwand Verkehrskontrollen durch. Gleich drei Autofahrer wurden beanstandet, die zu viel alkoholische Getränke zu sich genommen hatten. Die Alcomatentests bei einem 53-jährigen und einem 67-jährigen ergaben Werte zwischen 0,7 und 0,9 Promille. Auf die beiden kommt ein vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu. Bei einem 55 Jahre alten Autofahrer ergab eine Überprüfung rund 2,8 Promille. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten. In diesem Fall erfolgt eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

