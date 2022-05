Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Metallboxen eines Verbrauchermarkts gewaltsam geöffnet

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 14. Mai (Samstag), 22 Uhr, und dem 16. Mai (Montag), 04.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich eines an der Boschstraße ansässigen Verbrauchermarkts zwei Metallboxen, in denen Retouren gelagert werden, auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

