Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch in Schule - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Anton-Schmidt-Straße einen geparkten Pkw im Bereich der Fahrertüre. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr einen in der Hölzlestraße geparkten VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: 8000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13:20 Uhr in der Forststraße. Eine 50 Jahre alte KIA-Fahrerin und eine 43-jährige Audi-Fahrerin befuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung. Die KIA-Fahrerin kam hierbei zu weit nach links, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam.

Schwaikheim: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 74 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr die Lessingstraße und kam hierbei im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Radfahrer. Dieser prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 43-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Oberlicht an Schule aufgebrochen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter ein Oberlicht am Burg-Gymnasium auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro, entwendet wurde nichts aus der Schule. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallbeteiligter flüchtet nach Unfall

Der Fahrer eines weißen Ford Transit (Fahrzeug der Bundeswehr) befuhr am Mittwoch gegen 13.10 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Fellbach. Er fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen weißen Pkw Kombi auf und verursachte ca. 2000 Euro Sachschaden. Noch während die beiden Autofahrer die Personalien austauschen wollten, flüchte plötzlich der Fahrer des weißen Pkw Kombi. Unfallzeugen, die weitere Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben können, sollten sich nun bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang: Unfallflucht

Im Parkhaus Graben ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.50 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Parken gegen einen Pkw Ford Torneo Courier und flüchtete anschließend. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07961/9090 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 35-jähriger Fahrer eines Seat Alhambra befuhr am Donnerstag gegen 13.50 Uhr die B 29 in Richtung Fellbach. Als er von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, stieß er mit einem Lkw zusammen. Es entstand dabei ca. 3000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell