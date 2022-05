Polizei Düren

POL-DN: Zwei Gartenlauben abgebrannt

Düren (ots)

In einer Kleingartenanlage an der Stettiner Straße / Berliner Straße brannten in der Nacht zu Sonntag aus noch unbekannten Gründen zwei Gartenlauben.

Ein Zeuge hatte sich in seiner Gartenlaube aufgehalten und am Sonntag gegen 04:00 Uhr den Brand in den nahegelegenen Lauben bemerkt. Er verständigte die Feuerwehr. Als die Polizei vor Ort eintraf, standen zwei Gartenlauben und ein kleiner Bereich einer Grünanlage in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Gartenlauben brannten jedoch vollständig ab. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 9000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

