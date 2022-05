Polizei Düren

POL-DN: Am Bahnhof von zwei Männern beraubt

Düren (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 57-jähriger Mann aus Düren Opfer eines Raubes. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach den Tätern.

Der geschädigte 57-Jährge saß am Sonntag um 05:20 Uhr auf einem Podest rechts neben den Haupteingang vom Bahnhof. Plötzlich wurde er von einer Person mit beiden Armen von hinten am Hals gepackt und festgehalten. Eine weitere Person entriss ihm Mobiltelefon und Geldbörse. Kurz darauf ließen sie von ihm ab und flüchteten in Richtung Josef-Schregel-Straße und dann in Richtung Norddüren. Der 57-Jährige sprach eine Passantin an, die dann die Polizei verständigte.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person (von hinten festgehalten) - männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - blaue Jeans - Vollbart

2. Person - männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - blaue Jeans - roter Kapuzenpullover

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu kontaktieren.

