POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (14.04.22) einen grauen Mazda 5 beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 17.19 Uhr stand das Auto auf dem Lidl-Parkplatz an der Münsterstraße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

