POL-PDWO: Fahrzeuge im WEP mittels Sprühfarbe beschädigt

München (ots) - Die 3. Liga hat einen neuen Rekord-Torschützen und -Vorbereiter: Baris Atik löste mit seinen Scorerpunkten 36 und 37 den bisherigen Top-Scorer Sven Michel ab, der in der Saison 2017/18 auf 36 Torbeteiligungen in einer Spielzeit kam. Atik hatte damit entscheidenden Anteil am 4:2-Sieg der ...

mehr