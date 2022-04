Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Verletzten - Alzeyer Straße kurzzeitig voll gesperrt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gegen 08:00 Uhr kam es am heutigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein PKW-Fahrer befuhr die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt, als es beim Linksabbiegen in die Mozartstraße zur Kollision mit einem entgegenkommenden Sprinter kam. Dieser wollte nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Ampelanlage, bis er schließlich auf dem Gehweg zum Stillstand gekommen ist. Zuvor streifte der Sprinter noch einen Fußgänger sowie einen Radfahrer. Nach derzeitigem Stand mussten ein Insasse des PKW und der Radfahrer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an. Die Alzeyer Straße musste im Einmündungsbereich kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell