POL-PDWO: Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Worms (ots) - Am Samstag, den 02.04.2022, parkte eine 48-jährige Wormserin ihren PKW in der Eisbachstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie sonntags gegen Mittag zur ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden an ihrem Kotflügel vorne links feststellen. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachenden dürfte es sich um einen dunklen PKW handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter der Tel.: ...

