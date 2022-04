POL-PDWO: Schockanrufe - Zwei Betrugsversuche am Telefon gescheitert

Worms (ots) - Am 05.04.2022 fiel einer Streife der Wormser Polizei gegen 15:30 Uhr in der Andreasstraße ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungsplakette unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde gegen den 27-jährigen Fahrer eine Anzeige wegen Fahrens ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Worms Pressestelle Telefon: ...

