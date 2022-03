POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind

Boppard (ots) - Am 29.03.2022 um 17:00 Uhr kam es im Kreisverkehr am Zentrum am Park in Emmelshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der PKW hatte zuvor versucht den Radfahrer auf der Innenseite des Kreisverkehrs zu überholen. Anschließend verließ der PKW den Kreisverkehr vermutlich in Richtung Gondershausen, ohne sich um den verletzten ...

