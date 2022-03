Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Emmelshausen - Zeugen gesucht -

Boppard (ots)

Am 29.03.2022 um 17:00 Uhr kam es im Kreisverkehr am Zentrum am Park in Emmelshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der PKW hatte zuvor versucht den Radfahrer auf der Innenseite des Kreisverkehrs zu überholen. Anschließend verließ der PKW den Kreisverkehr vermutlich in Richtung Gondershausen, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Bei dem unfallflüchtigen PKW soll es sich um einen grauen Kastenwagen handeln.

Mehrere Zeugen haben den Unfall beobachtet und werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

