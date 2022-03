Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw - Bendorf-Sayn, Langermorgenpfad - Zeugenaufruf

Bendorf/Rhein (ots)

Im Tatzeitraum zwischen 27.03.2022, 19:00 Uhr, und 28.03.2022, 16:00 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw der Marke Peugeot 206 von unbekannten Tätern beschädigt. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Langermorgenpfad" in Bendorf-Sayn ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Im Rahmen der Tatausführung wurde mutwillig die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell