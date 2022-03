POL-PDKO: Falsche Wasserwerksmitarbeiter in Bendorf-Sayn unterwegs

Lahnstein (ots) - Einbruch in Bürocontainer Im Zeitraum vom 24.03.2022 17:40 Uhr bis 25.03.2022 08:00 Uhr brach ein unbekannter Täter in Lahnstein in der Westallee einen Bürocontainer auf, welcher als Verkaufsstätte dient. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein unter ...

