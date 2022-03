Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Krankenstuhlfahrerin schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (10. März 2022) gegen 10:20 Uhr war eine 87-jährige Autofahrerin aus Emmerich mit ihrem VW Fox auf der Eltener Straße in Richtung Emmerich unterwegs. Als sie nach links in die Windmühlenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Krankenfahrstuhl einer 47-Jährigen aus Emmerich, die den Radweg in Richtung Elten befuhr und gerade die Einmündung passierte. Der Krankenfahrtsuhl kippte aufgrund des Zusammenstoßes auf die Seite, wobei sich die 47-Jähirge schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem VW und dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden. (cs)

