Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachbarschaftsstreitigkeiten ufern aus und haben 3 Strafanzeigen als Folge

Uslar (ots)

37170 Uslar, Buchenbergstraße, Sonntag, 16.01.2022, 00:15 Uhr

USLAR (Schm)

Ein ausufernder Nachbarschaftsstreit hat am Sonntagmorgen (16.01.2022) in der Buchenbergstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Während zunächst anhaltenden verbalen Streitigkeiten artet der Streit aus und endet in einer wechselseitigen Körperverletzung als auch einer Beleidigung.

Gegen die jeweiligen Beschuldigten ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell