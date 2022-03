Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannter Autofahrer beschädigt Andreaskreuz und Zaun

Emmerich-Vrasselt (ots)

Am Mittwoch (9. März 2022) gegen 19:10 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei Beschädigungen an dem Bahnübergang an der Jahnstraße fest. Den Spuren nach war ein Fahrzeug auf dem Bahnweg aus Richtung "An der Landwehr befuhr" kommend nach rechts auf die Jahnstraße abgebogen und dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen ein Zaunelement, das aus dem Boden gerissen und verformt wurde. Zudem fuhr das Fahrzeug den Betonpfosten eines Andreaskreuzes um. An dem Zaun blieben gelbe Lackspuren zurück. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer seinen Weg jedoch fort, ohne sich weiter um die Schäden zu kümmern. Zeugenhinweise zum Unfall werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen genommen. (cs)

