BPOLI-KA: Erfolgreicher Fahndungseinsatz im Bereich der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Um das Sicherheitsempfinden der Reisenden im öffentlichen Raum zu steigern, führt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe wiederkehrend Einsätze zur allgemeinen Gefahrenabwehr durch. Hierfür wurde am vergangenen Samstag (15. Januar) die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Karlsruhe eingesetzt. In der Zeit zwischen 07:00 und 24:00 Uhr, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten schwerpunktmäßig Personen an den Hauptbahnhöfen Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Pforzheim sowie in grenzüberschreitenden Fernreisebussen.

Hierbei wurden unter anderem insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt. So bestanden gegen eine männliche Person zwei Haftbefehle wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde daher in ein Gefängnis verbracht. Eine weitere männliche Person wurde wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gesucht. Der Mann konnte die Geldstrafe von fast 2.000 Euro bezahlen und somit eine Haftstrafe abwenden.

Des Weiteren ermittelten die Bundespolizisten die Wohnanschriften zweier gesuchter Straftäter.

Außerdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fünf Personen verstießen demnach gegen das Aufenthaltsgesetz. Eine männliche Person führte ein gefälschtes bulgarisches Identitätsdokument bei sich und gelangte so zu einer Anzeige wegen Urkundenfälschung. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro hinterlassen.

Da diese Fahndungseinsätze in der Regel positiv von der Bevölkerung wahrgenommen werden, wird auch in Zukunft an diesem Konzept festgehalten.

