Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Aufbruch eines Transporters

Werkzeugtasche entwendet

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (10.03.2022) gegen 03:45 Uhr weckten verdächtige Geräusche einen Zeugen an der Straße An de Schleck. Der 38-jährige Mann bemerkte vor seinem Haus einen Unbekannten an einem aufgebrochenen Transporter, der sofort die Flucht ergriff. Der unbekannte Täter erbeutete eine Werkzeugtasche. Er wird als 180 cm groß, 40-50 Jahre alt und mit normaler Statur beschrieben. Er trug schwarze Kleidung sowie eine dunkle Wollmütze. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

