Polizei Hagen

POL-HA: Messingvase samt Granitblock von Friedhof gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 21.03.2022, meldete sich eine 64-Jährige auf der Polizeiwache Hohenlimburg. Bei einem Besuch des Grabes ihrer Eltern auf dem Friedhof an der Eickhoffstraße erwartete sie eine böse Überraschung. Die zirka 30 cm hohe Messingvase, in der die Blumen für gewöhnlich stehen, war nicht mehr vor Ort. Offenbar entwendeten Diebe sie innerhalb der vergangenen Woche. Dazu schraubten die Täter die Vase nicht ab, sondern nahmen vermutlich den gesamten Granitblock, auf dem sie verankert war, mit. Der Grabschmuck hat einen Wert von mindestens 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die ungewöhnliche oder verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum am Friedhof beobachtet haben, sich bei der Kripo unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell