Polizei Hagen

POL-HA: Ladendetektiv stellt Dieb in der Innenstadt - Pfefferspray in seinem Rucksack gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Der Detektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Innenstadt stellte am Montagnachmittag (21.03.2022) einen Ladendieb, der zuerst vor ihm weggelaufen war. Der 41-Jährige konnte zwei 21- und 24-jährige Männer über die Videoüberwachungsanlage beobachten. Er sah, dass der 21-Jährige mit drei Hosen in eine Umkleidekabine ging und anschließend noch eine vierte Hose von dem 24-Jährigen gebracht bekam. Nachdem der Mann die Umkleidekabine wieder verlassen hatte, befanden sich darin nur noch drei Hosen. Der 41-jährige Ladendetektiv sprach die beiden Männer vor den Geschäft an, woraufhin diese wegliefen. In der Goldbergstraße gelang es ihm, die Täter festzuhalten und die Polizei hinzuzurufen. Die Beamten fanden die gestohlene Hose in dem Rucksack des 21-Jährigen. Außerdem befand sich darin ein Pfefferspray, welches die Polizisten sicherstellten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

