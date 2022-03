Polizei Hagen

POL-HA: Räuberische Erpressung auf Getränkehandel in Hohenlimburg und Tankstelle in Eilpe - Herausgabe der Tageseinnahmen unter Vorhalt eines Messers gefordert

Hagen-Hohenlimburg/Hagen-Eilpe (ots)

Am Freitagabend (18.03.2022) und am Sonntagabend (20.03.2022) erpresste jeweils ein bislang unbekannter Täter in einem Hohenlimburger Getränkemarkt und in einer Tankstelle in Eilpe unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Am Freitagabend legte der Unbekannte, gegen 20:00 Uhr, Ware auf das Kassenband des Getränkemarktes in der Straße Am Paulshof. Der 23-jährige Mitarbeiter hinter der Kasse erkannte, dass der Täter ein Küchenmesser aus seiner Jackentasche hervor holte und dieses vor seiner Hüfte in der Hand hielt. Mit den Worten "Geld her oder ich stech dich ab" forderte der Mann die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der 23-Jährige händigte ihm einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus. Dann verließ der Täter das Geschäft. Er konnte als circa 180 cm groß und 25 Jahre alt beschrieben werden. Laut Angaben des Mitarbeiters hatte der Täter eine schlanke Statur und trug eine weiße Mütze, eine weiße Jacke, blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bereits vor etwa zwei Wochen kam es in dem Getränkehandel zu einem Raubdelikt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am Sonntagabend betrat ein ebenfalls bislang unbekannter Täter, gegen 21:45 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Eilper Straße. Er ging um den Verkaufstresen herum, stellte sich neben die 18-jährige Kassiererin und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Der Unbekannte forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse und drohte damit, zuzustechen. Nachdem die Mitarbeiterin ihm das Geld aus der Kasse aushändigte, ging der Täter schnell in Richtung der Eilper Straße weg. Zeugen, die sich im Außenbereich der Tankstelle aufhielten, alarmierten die Polizei. Der Unbekannte konnte als etwa 180 cm groß beschrieben werden. Er hatte einen schwarzen Vollbart, trug eine schwarze Lederjacke, ein Kappe und eine weiße FFP2-Maske. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zu beiden Vorfällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell