Polizei Hagen

POL-HA: Auto wird zum zweiten Mal gestohlen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Unbekannte Täter stahlen am vergangenen Wochenende einen Citroen. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen bereits zum zweitem Mal in kurzer Zeit gestohlen worden ist. Der 44-jährige Halter des Autos stellte dieses am Samstag (19.03.2022) um 18.00 Uhr in der Bismarckstraße verschlossen ab. Als er den Wagen einen Tag später wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieser durch unbekannte Täter gestohlen worden ist. Gegenüber den alarmierten Polizisten gab der Mann an, dass der Citroen bereits am 09.03.2022 durch unbekannte Täter gestohlen worden ist. Hier hat der 44-Jährige aufgrund eines defekten Zündschlosses den Schlüssel stecken lassen und den Wagen mit einem Zweitschlüssel verschlossen. Die Täter haben dann die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und den Wagen entwendet. Dieser konnte noch am gleichen Tag ohne den Schlüssel durch die Polizei aufgefunden werden. Möglicherweise haben die Unbekannte diesen Schlüssel nun für den neuerlichen Diebstahl genutzt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Citroen C2 mit dem Kennzeichen HA-DE 231. Sachdienliche Hinweise zum Täter, Tatgeschehen und Fahrzeug erbittet die Kriminalpolizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

