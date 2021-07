Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.07.2021, stellte die Besitzerin nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub fest, dass in die Einliegerwohnung in ihrem Einfamilienhaus auf dem Salzert eingebrochen wurde. Unbekannte versuchten zunächst eine Tür sowie ein Fenster im Untergeschoss sowie eine Wintergartentür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Schlussendlich gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters in die momentan nicht bewohnte Einliegerwohnung. Offensichtlich wurde nichts aus der Wohnung gestohlen. Der entstandene Sachschaden an den Türen und Fenstern wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

