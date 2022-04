POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Grauer Mazda 5 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unfallspuren weist ein grauer VW Passat auf, doch der Verursacher fehlt. Ein Unbekannter Autofahrer hat den Passat auf der Rankenstraße in Herbern beschädigt und ist im Anschluss weggefahren. Die Unfallzeit liegt zwischen 17 Uhr am Donnerstag (14.04.22) und 7 Uhr am Freitag (15.04.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

