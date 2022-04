Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Versuchter Raub auf Verbrauchermarkt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, 19.40 Uhr, hielt sich ein bislang unbekannter Mann in einem Verbrauchermarkt in Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße, auf und stieß eine Mitarbeiterin des Marktes in ein Büro. Dort bedrohte er die Frau und einen weiteren Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte, die Kasse zu öffnen. Als dies nicht geschah, begab sich der Mann in den Kassenbereich des Marktes. Hier bedrohte er eine Kassiererin mit der Schusswaffe und forderte ebenfalls, die Kasse zu öffnen. Als in dem Markt ein akustisches Signal ertönte, verließ der Mann den Markt fluchtartig ohne Beute. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, schlank, schwarze Augen, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem grauen Oberteil, einer schwarzen Kapuze, schwarzer OP-Maske und Handschuhen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell