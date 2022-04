Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Geldbörsen gestohlen

Coesfeld (ots)

Im Netto-Markt an der Appelhülsener Straße haben Unbekannte einer 65-jährigen Nottulnerin am Donnerstag (14.04.22) das Portemonnaie gestohlen. Es befand sich in ihrem Rucksack. Der Nottulnerin war eine weibliche Person aufgefallen, die immer wieder ihren Weg kreuzte. Die Unbekannte ist circa 30 Jahre alt, hat zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene schwarze Haare, ist schlank und etwa 1, 60 Meter groß.

Im Appelhülsener Netto-Markt am Ahornweg haben Unbekannte einer 78-jährigen Nottulnerin die Geldbörse am Donnerstag (14.04.22). Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell